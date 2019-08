Kylie Jenner feiert Geburtstag auf 220 Millionen Euro teurer Yacht

Montag, 12. August 2019 20:49 Uhr

Kylie Jenner und Stormi Webster sind unzertrennlich. Die Unternehmerin feierte vor kurzem ihren 22. Geburtstag in Italien und veröffentlichte in typischer KarJenner-Manier einige Urlaubsfotos ihrer Familie, darunter auch eine Schnappschuss-Serie mit ihrer kleinen Tochter.

Unter ein Foto schrieb die ‚Kylie Skin‘-Erfinderin: „Eine grenzenlose Liebe.“ Auch Stormis Vater, der Rapper Travis Scott, gratulierte seiner Freundin zu ihrem Jahrestag. Er schrieb am Samstag (10. August) auf Instagram: „Happy Birthday Frauchen! Jeden Tag sehe ich, dass du mehr und mehr zu einem übermenschlichen Wesen wirst. Jeder Tag mit dir ist der beste Tag. Möge Gott weiter auf dich scheinen. Alles Gute zu deinem verdammten Geburtstag, ich liebe dich!“

Quelle: instagram.com



90.000 Euro pro Woche

Ihren Geburtstag feierte die Milliardärin auf einer 220 Millionen Euro teuren Jacht. Der ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Star hat einen stolzen Betrag für die 90-Meter-Yacht in die Hand genommen und feierte mit Familie und Freunden den großen Tag beim Segeln übers Mittelmeer. ‚TMZ‘ berichtet, dass die Miete des Bootes 90.000 Euro pro Woche kosten solle. Neben dem Kardashian-Clan waren auch Kylie Jenners enge Freunde, darunter beispielsweise Sofia Richie, mit an Bord.