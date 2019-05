Kylie Jenner: Ihre neue beste Freundin ist jetzt Anastasia

Mittwoch, 22. Mai 2019 11:25 Uhr

Jordyn Woods war gestern. Kylie Jenner (21) hat eine neue beste Freundin. Gestatten, das ist Anastasia Karanikolaou. Nur wenige Wochen nach der Tristan-Affäre gehört Jordyn der Vergangenheit an und Kylie hat sich eine neue aller beste Freundin gesucht. Gekrönt wurde das durch ein Freundschaftstattoo.

Wir erinnern uns: Jordyn Woods und Kylie Jenner waren beste Freundinnen und absolut unzertrennlich, Jordyn wohnte sogar im Haus von Kylie. Doch dann küsste das Plussize-Model auf einer Party Tristan Thompson, den Freund von Khloe Kardashian, Kylies Schwester.

Gemeinsames Tattoo

Danach zog Jordyn aus dem Haus aus und wurde vom Großteil des Kardashian-Jenner-Clans bei Instagram entfolgt. In der heutigen Welt die höchste Social-Media-Strafe. Nun gibt es eine neue Freundin in Kylies Leben. Anastasia Karanikolaou ist schon lange mit ihr befreundet, doch erst nach Woods Abgang rückte die in der Rangfolge weiter nach vorn.

So weit, dass sich Kylie und Anastasia sogar schon ein Freundschaftstattoo stechen ließen. Anastasia ist 21, selbstverständlich Model und YouTuberin. Jetzt haben beide ein Stormi-Tattoo auf dem Ellenbogen, auch wenn es fraglich bleibt, was Anastasia mit einem Stormi-Tattoo will.