Kylie Jenner: Nun ist sie Jordyn Woods endgültig bei Instagram entfolgt

Samstag, 27. Juli 2019 16:32 Uhr

Nach dem Jordyn-Tristan-Skandal entfolgten alle beteiligten Kardashians und Jenners die ehemalige beste Freundin von Kylie Jenner bei Instagram und Jordyn Woods wurde aus dem Imperium verbannt. Lediglich Kylie hatte erbarmen und entfolgte ihr bei Instagram nicht – bis jetzt.

Denn nun leistete sich Curvy-Model Jordyn Woods einen erneuten Fauxpas. Sie feierte durch die Nacht mit Basketballer James Harden, genau wie Tristan Thompson auch ein Ex von Khloé Kardashian. Wir erinnern uns: Der Kuss zwischen Woods und Thompson sorgte für die Trennung von Khloé.

Das war’s dann wohl

Dass Jordyn sich nun erneut an einen Ex von Khloé ranschmiss, war wohl nun auch für Kylie Jenner zu viel und sie entfolgte Woods bei Instagram – in der Kardashian-Welt die absolute Höchststrafe an Missachtung. Damit sei nun wohl das ewige Freundschafts-Aus zwischen den ehemaligen besten Freundinnen endgültig besiegelt.

Kylie scheint sich sowieso schon nach neuen Freundinnen umzusehen, erst kürzlich verreiste sie zusammen mit Sofia Richie, Freundin von Scott Disick und Tochter von Lionel Richie. Die beiden sollen sich angenähert haben und nun richtig dicke Freundinnen sein.