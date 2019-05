Kylie Jenner schenkt Travis Scott eine Sex-Nacht

Mittwoch, 1. Mai 2019 21:00 Uhr

Kylie Jenner ist bekannt dafür, der ganzen Welt ständig und überall mitzuteilen, was sie gerade so treibt.

So auch jetzt mal wieder, denn via sozialer Netzwerke machte sie bekannt, dass sie ihrem Freund Travis Scott das ultimative Geburtstagsgeschenk überreichen möchte – ein weiteres Baby, also ein kleines Geschwisterchen für Stormi Webster.

Too much information…

Zu seinem 28. Geburtstag erhielt der Musiker eine überschwengliche Hommage von seiner Liebsten, die ihm gleich noch ganz öffentlich eine Nacht voller Leidenschaft versprach. Nachdem Kylie Bilder des Rappers auf Instagram gepostet hatte , bezeichnete sie ihn als ihren „echten Bestie & Ehemann“ und forderte auch direkt von ihrer besseren Hälfte: „Lass uns miteinander schlafen und noch ein Baby bekommen.“

Quelle: instagram.com

Unter der Fotoserie, in der Travis, Kylie und die 14 Monate alte Stormi auch gemeinsam zu sehen sind, schrieb die Jung-Milliardärin: „Zu sehen, wie er sich zu einem Partner, Freund, Sohn und Vater entwickelt, zu dem, was er heute ist, ist so erfüllend“. Sie fügte hinzu: „Mein richtiger Bestie und mein Ehemann, alles in einem. Ich liebe dich und bin so stolz auf dich. Alles Gute zum Geburtstag.“

Kylie Jenner steckte offenbar jede Menge Arbeit in die Geburtstags-Vorbereitungen für den großen Tag von Travis. Neben viel kitschiger und wirksam inszenierter Social Media-Liebe gratulierte sie ihm außerdem mit einer riesigen Werbetafel in Los Angeles, auf der sie sich und Stormi abbilden ließ.