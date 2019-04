Kylie Jenner: So süß gratuliert sie Travis Scott

Samstag, 27. April 2019 14:18 Uhr

Kylie Jenner gratuliert Travis Scott mit einer Plakatwand. Die ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Darstellerin hat eine riesengroße Werbetafel gemietet, um ihrem Freund Travis Scott zu seinem Geburtstag zu gratulieren. Gemeinsam mit ihrer 14 Monate alten Tochter Stormi war Kylie an einer meist befahrenen Straßen in West Hollywood zu sehen.

Unter dem Foto der zwei steht zu lesen: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Daddy. Alles Liebe, Mommy und Stormi XO.“ Erst vor kurzem hatte Travis die Fremdgeh-Gerüchte über ihn und Kylie dementiert, indem er während eines Auftritts im Madison Square Garden seine Liebe zu ihr ins Publikum rief.

Quelle: instagram.com

Sie sind wunschlos glücklich

Kylie Jenner kann es derweil nicht abwarten, Zeit mit Travis Scott zu verbringen, sobald seine Tour zu Ende ist. Das Paar sei momentan einfach glücklich und freue sich schon sehnsüchtig darauf, sich wieder zu sehen, sobald Travis von seiner ‚Astroworld‘-Tour zurückkommt.

Ein Bekannter erzählte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „[Kylie und Travis] sind richtig glücklich. Auch wenn sie kürzlich Probleme hatten, sind sie darüber hinweg und machen weiter. Travis und Kylie sind ein junges Paar, zum ersten Mal Eltern und das alles ist neu für sie. Sie nehmen jeden Tag als eine Chance wahr, als Paar zu wachsen und zu lernen. Travis‘ Tour ist beinahe vorbei und das Paar freut sich darauf, gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen.“