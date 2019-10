Kylie Jenner und Travis Scott: Liebes-Comeback?

Versuchen Kylie Jenner und Travis Scott es noch einmal miteinander? Die ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin und der Rapper legten im letzten Monat nach einer Reihe von Streitereien und Meinungsverschiedenheiten eine Pause in ihrer Beziehung ein.

Durch die knapp zwei Jahre alte Tochter Stormi sind die beiden aber ohnehin für immer verbunden, weshalb sie auch weiterhin viel Zeit miteinander verbringen. Nun sollen sie überlegen, es vielleicht doch noch einmal als Familie zu versuchen.

Sie kommen gut klar

Ein Nahestehender des Paares verriet nun gegenüber ‚E! News‘: „Kylie und Travis kommen wirklich sehr gut klar. Alle denken, dass sie wieder zusammenkommen oder das schon sind.“ Besonders die gemeinsame Tochter und die viele zusammenverbrachte Zeit, schweiße die beiden zusammen.

„Sie haben noch nichts offiziell gemacht, aber es scheint nicht, als hätte sich viel geändert. Sie lieben es, gemeinsam mit Stormi Zeit zu verbringen und sind dabei glücklich. Travis war die letzten Tage immer da und die Dinge laufen gut. Da sind sehr positive Schwingungen zwischen den beiden.“