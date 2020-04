Kylie Jenner: Zahlt sie ihrem Bruder Rob Taschengeld aus?

Rob Kardashian scheut seit Jahren das Rampenlicht, verließ die Familien-Reality-Show „Keeping Up With The Kardashians“ und hält sich von öffentlichen Auftritten so gut es geht fern. Jetzt kommt raus: Kylie Jenner soll ihren älteren Bruder finanzieren.

Die Rechnungen des 32-Jährigen sollen so außer Kontrolle geraten sein, dass er sich an seine angeblich milliardenschwere kleine Schwester (22) wenden musste, um von ihr dringend benötigtes Geld zu erhalten. Doch sie soll nicht die Einzige in der Familie sein, die er um finanzielle Unterstützung bat.

Alles nur, um seine Ex zu ärgern?

Eine Quelle sagte gegenüber „RadarOnline“: „Er hat seiner Mutter und Khloé im Laufe der Jahre so viel Geld abgenommen, dass jetzt einstimmig vereinbart wurde, dass Kylie an der Reihe ist, Rob zu helfen.“

Die berühmte Luxus-Familie soll ihm allerdings nicht aus reiner Herzensgüte helfen.

Der Insider fügte hinzu: „Alle sind sich einig, dass sie ihm helfen wollen, mit für seine Tochter Dream zu sorgen – wenn auch nur, um seiner Ex Blac Chyna eins auszuweichen. Sie verabscheue sie alle.“

Rob Kardashian und Chyna befinden sich in einem erbitterten Sorgerechtsstreit um ihre dreijährige Tochter.