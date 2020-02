Lady Gaga: Datet sie jetzt wirklich diesen Geschäftsmann?

Lady Gagas neuer Freund soll der Geschäftsmann Michael Polansky sein. Die 33-jährige Musikerin wurde in den letzten Wochen mehrmals mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet. Nun bestätigte ‚US Weekly‘, dass die Schönheit Michael Polansky, den CEO der Parker Group, daten soll.

Die Turteltauben wurden über das Wochenende dabei entdeckt, wie sie sich auf einem Balkon in Miami küssten und sollen an Silvester (31. Dezember) in Las Vegas beim Händchenhalten gesichtet worden sein.

„Sie ist verrückt nach ihm“

Ein Insider hatte gegenüber ‚E! News‘ verraten: „[Gaga] trifft seit über einem Monat denselben Typen. Sie haben sich vor den Feiertagen gedatet und sie ist verrückt nach ihm.“

Gaga musste im Jahr 2019 eine turbulente Zeit in ihrem Liebesleben durchmachen, da sie sich nach nur einigen Monaten von ihrem Tontechniker Dan Horton trennte.

Kurz vor der Trennung von Horton hatte die Künstlerin im Februar ihre Verlobung zu Christian Carino aufgelöst. Der in New York geborene Star, der über seine neue Romanze bisher nicht viel Preis gab, hatte seine Trennung von Dan durch ein Posting auf Instagram enthüllt.