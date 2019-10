Lady Gaga ist wieder Single?

Lady Gaga ist wieder solo unterwegs. Die 33-Jährige verkündete subtil beim Junggesellinnenabschied ihrer Freundin Nicole Tanno am Freitag (18. Oktober), dass sie und der Soundtechniker Dan Horton sich nach nur wenigen Monaten Beziehung bereits wieder getrennt hätten.

Lady Gaga ist also vorerst wieder single. Auf ihrem Instagram-Account deutete die Musikerin ihren neuen Beziehungsstatus selbst an, ohne viel Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken, aber doch mit einer unmissverständlichen Botschaft an alle informierten Fans, die noch dachten, sie sei glücklich vergeben.

Sie ist eine „Single-Lady“

„Eine schon bald verheiratete Frau und ich, eine Single Lady“, scheibt sie zu einem Foto von sich und ihrer Freundin. Obwohl das Paar nur wenige Monate miteinander ausging, ist die Trennung doch recht überraschend, da nur wenige Wochen zuvor Freunde noch betonten, wie glücklich die Musikerin mit ihrem neuen Beau sei.

„Obwohl sie in letzter Zeit sehr beschäftigt war, wirkt sie irgendwie glücklicher“, sagte ein Insider zu dem damaligen Beziehungsstatus. Augenzeugen, die das Paar beim Dinner sahen, hatten ebenfalls gesagt, dass alles sehr harmonisch wirkte. Vielleicht aber trog der Schein auch damals schon, wie man so schön sagt…