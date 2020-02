Lady Gaga: Wird es jetzt ernst mit ihrem neuen Freund?

Lady Gaga soll so happy wie nie mit ihrem neuen Freund sein. Die 33-jährige Sängerin wurde an Silvester in Las Vegas dabei beobachtet, wie sie einen unbekannten Mann küsste, der bisher nur als Michael bekannt ist.

Und offenbar könnte es noch immer nicht besser laufen zwischen den Turteltauben. So berichtet ein Insider gegenüber ‚E! News‘: „Sie datet seit über einem Monat den gleichen Typen. Sie sind seit der Vorweihnachtszeit zusammen und sie ist verrückt nach ihm.“

Neues Jahr – Neue Liebe?

Das Pärchen habe sich bereits „wochenlang“ getroffen, bevor es bei dem romantischen Silvester-Kuss erwischt wurde. Es scheint also ganz so, als könnte 2020 der ‚Bad Romance‘-Sängerin endlich Glück in der Liebe bescheren, nachdem ihr Dating-Leben letztes Jahr ziemlich turbulent war.

Im Februar löste sie die Verlobung zu Christian Carino und auch in dem Tontechniker Dan Horton fand sie nicht die wahre Liebe. Bereits nach wenigen Monaten war alles aus zwischen den beiden. 2016 hatte sich Gaga von dem Schauspieler Taylor Kinney getrennt, mit dem sie fünf Jahre liiert war. Davor hatte sich das Ex-Paar verlobt.