Lady Gaga zeigt hier ihren Neuen

Nachdem Lady Gaga bereits an Silvester turtelnd mit einem der Öffentlichkeit unbekannten Mann gesichtet wurde, zeigte die Sängerin ihre neue Flamme nun erstmals auf Instagram und bestätigte damit wohl die Spekulationen, ob sie einen Neuen an ihrer Seite hat.

Auf dem Foto, das die Künstlerin gerade veröffentlichte, liegt sie eng umschlungen in den Armen des Glücklichen. Der Schnappschuss entstand wohl während eines Ausflugs mit einer Yacht. Dazu schrieb sie: „Wir hatten so viel Spaß in Miami. Ich sende Liebe an all meine kleinen Monster und Fans, ihr seid die Besten!“

Quelle: instagram.com

Verlobung mit dem Ex scheiterte

Nachdem sich die 33-Jährige am 2. Februar beim Super Bowl erneut mit dem ominösen Mann blicken ließ verstärkten sich die Mutmaßungen, dass die „Pokerface“-Interpretin nach ihrer gescheiterten Beziehung im vergangenen Februar wieder vergeben ist. Mit ihrem Ex Christian Carino war sie immerhin verlobt.

Bei Lady Gagas neuem Lover handelt es sich laut Informationen des ‚People‘-Magazins um einen Herrn namens Michael Polansky, einenGeschäftsmann aus San Francisco.