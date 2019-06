Lamar Odom hat „für viele Abtreibungen gezahlt“

Samstag, 1. Juni 2019 08:22 Uhr

Lamar Odom (39) hat viele Fehler im Leben gemacht und das soll jetzt auch die ganze Welt in seiner Biografie „Darkness to Light“ erfahren. In seinem Buch spricht er nicht nur über seine Sexsucht, sonder auch über die vielen Abtreibungen, die er bezahlt habe.

„Die meiste Zeit hatte ich ungeschützten Sex und deswegen habe ich im Laufe der Jahre für viele Abtreibungen bezahlt,“ schreibt Lamar Odom in seiner Biografie. Nach eigenen Angaben, erklärt er, dass er pro Woche mit fünf bis sechs Frauen Geschlechtsverkehr hatte „Ich habe fünf oder sechs Mädchen pro Woche gefickt, aber meine Dämonen quälten mich an dem Abend, als ich alleine nach Hause ging“ erinnert sich der 39-Jährige Ex-NBA.

„Ich wollte geliebt werden“

Er begründet seine Sexsucht damit, dass er versucht habe eine Leere in seinem Leben zu füllen, da seine Mutter Cathy Mercer gestorben ist, als er 12 Jahre alt war. „Ich wollte geliebt werden, aber ich konnte nie Liebe finden“, schreibt er, obwohl er acht Jahre mit Khloe Kardashian (34) verheiratet war. In der Realityshow „Keeping up with the Kardashian“ wirkte ihre Ehe meistens intakt und sehr liebevoll, dennoch soll er mehrere Affären gehabt haben und Khloe erwischten ihn später in flagranti.

Warum er jedoch ungeschützten Verkehr praktizierte und viele Frauen damit schwängerte wird nicht klar. Vielleicht lag es auch an seinem übermäßigen Drogenkonsum, den er in seinem Buch zugibt und deswegen die Kontrolle über sich selbst verloren hatte.