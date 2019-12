Laura Müller beglückt den Wendler und stichelt gegen Ex Claudia

Schon seit Tagen lässt Michael Wendlers (47) aktueller Teenager Laura Müller (19) keine Situation aus, um ihre Follower und die restliche Welt darüber in Kenntnis zu setzen, wie aufopferungsvoll sie sich um ihren Freund kümmert.

Aber nicht nur das, Laura Müller betonte nun mehrmals in ihrer Instagram-Story, das sie die erste Frau ist, die Michael Wendler einen Adventskalender gebastelt hat und sie mächtig stolz darauf sei. Sie schrieb: „Für meinen Traummann nur das Beste! Ich habe so viele Stunden damit verbracht, dir eine Freude zu bereiten, die dir noch niemand anderes beschert hat. Ich bin so stolz und glücklich die Erste zu sein, die dir einen selbst gebastelten Adventskalender schenkt.“

Sie stichelt

Die Laura-Show ist damit aber nicht beendet, denn der Teenie kann es einfach nicht lassen, gegen die Claudia Norberg, die Ex vom Wendler zu sticheln. Sie schreibt in ihrer Insta-Story: „Er freut sich immer so sehr und bedankt sich, weil er das alles mit so viel Liebe zum ersten Mal erlebt – mit mir.“

Gemeint sie kleinen Geschenke, die Laura für Michael vorbereitet, egal ob Adventskalender oder Nikolausgeschenk, die 19-jährige lässt keine Situation aus, um allen unter die Nase zu reiben, wie aufmerksam sie doch ist. Was Claudia wohl dazu sagt?