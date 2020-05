Laura Müller: „Claudia wollte sich nicht von Michael scheiden lassen“

Laura Müller versichert, dass sich Claudia Norberg eigentlich gar nicht von Michael Wendler scheiden lassen wollte. Die 19-jährige Verlobte des Schlagerstars dürfte allerdings überglücklich darüber sein, dass der Trennungsprozess zwischen ihrem Verlobten und seiner Ex nun endlich über den Tisch ist.

Offensichtlich – so behaupten zumindest die aufstrebende Influencerin und der Musiker – habe sich Claudia gegen eine Scheidung entschieden, nachdem sie die Neue ihres Ex kennen gelernt hat. „Sie hat mir gesagt, dass sie sich nicht scheiden lassen möchte von Michael. Das hat sie mir dreimal so ins Gesicht gesagt“, erklärt Laura gegenüber „Prominent“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von LAURA SOPHIE MU?LLER (@lauramuellerofficial) am Feb 26, 2020 um 6:04 PST

Das sagt der Wendler dazu

Und auch der Wendler hat etwas zu seiner Verflossenen zu sagen: „Es war schon wirklich sehr schwer für Laura. Weil meine Ex hat sich ja dafür entschieden, nachdem sie Laura kennengelernt hat, sich nicht mehr scheiden lassen zu wollen.“

Eigentlich hören sich Norbergs Aussagen über die baldige Hochzeit aber gar nicht so negativ an. Erst kürzlich behauptete sie, dass sie sich eine große Patchwork-Familie mit allen Beteiligten gut vorstellen könnte. Damals sagte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin gegenüber „Bild“: „Ich hätte gerne unsere Tochter Adeline begleitet. Ich hatte gehofft, dass wir, wie viele andere Familien auch, eine Patchwork-Familie sein könnten. Andere Familien, in denen Kinder sind, schaffen das auch. Leider ist dieser Wunsch wohl einseitig.“ (Bang)