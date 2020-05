Laura Müller: „Der Michael ist ein ganz toller Papa“

Laura Müller hat ganz offen über ihre Einschätzung der Papa-Qualitäten ihres Schatzes Michael Wendler gesprochen. Die 19-jährige ehemalige „Let’s Dance“-Teilnehmerin und der Musiker sind nun seit einem Monat verlobt und es kam bereits die Frage auf, ob das Paar denn auch schon ein Baby erwartet.

Die in Tangermünde geborene Laura dementierte die Gerüchte rund um ein Baby verriet aber, was sie von den Vater-Qualitäten ihres Wendlers hält. In einem Gespräch mit RTL enthüllte Laura Müller nun, wie sie die Papa-Qualitäten ihres Liebsten einschätzt: „Ich sehe ja, wie der Michael mit der Adeline, seiner Tochter, umgeht. Und ich glaube, da brauche ich keine Bedenken haben, wenn wir irgendwann mal Babys oder Kinder haben.“

Kein Name in Sicht

Auf die Frage, wann die Zeit reif für ein gemeinsames Baby sein wird, antwortete die Influencerin mit den Worten: „Ich freue mich drauf, ist natürlich noch ein bisschen früh, also wir lassen uns Zeit. Aber ich bin mir zu 99,9 Prozent sicher, dass der Michael ein ganz toller Papa ist.“

Über einen möglichen Namen des zukünftigen Nachwuchses haben die beiden wohl auch schon gesprochen, denn wie Laura verriet, seien sie sich da noch nicht ganz einig. Es bleibt abzuwarten, wann die freudigen News über ein Baby der Stars verkündet werden…