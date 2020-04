Laura Müller: Ihren Verlobungsring gibt es für 59 Euro zu kaufen

Am Montagabend verkündeten Michael Wendler und Laura Müller die großartigen News: Sie haben sich endlich verlobt. Schon seit Monaten sprechen die beiden über eine gemeinsame Zukunft und nun hat der Schlagersänger die Frage aller Fragen gestellt.

Auf Instagram präsentierte Laura Müller stolz ihren funkelnden Klunker und in ihrer Story schwärmt sie: „Dieser Ring ist aus Weißgold und hat über 1,5 Karat Diamanten. Das ist der schönste Ring, den ich jemals gesehen habe. Michael hat mir einfach den schönsten Ring geschenkt!“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von LAURA SOPHIE MÜLLER (@lauramuellerofficial) am Apr 21, 2020 um 10:52 PDT

Großer Ansturm

Für ihre Follower hat sich Laura jetzt auch etwas ausgedacht: Sie ließ eine taschengeldfreundlichere Version ihres Ringes anfertigen und erzählte begeistert: „Diesen Ring, nicht denselben, sondern einen nachgebauten Ring, in einer günstigeren Version aus Silber gibt es jetzt auf Rauschmayer zu kaufen. Der sieht exakt so aus, aber es ist nicht derselbe.“

Quelle: instagram.com



Anscheinend war der Ansturm auf den Billig-Klunker von Laura so groß, dass die Seite von „Rauschmayer Trauringe“ zwischenzeitlich zusammenbrach, auf der Instagram-Seite heißt es: „Die große Nachfrage nach dem Imitat des Verlobungsrings von Laura Müller hat unsere Seite in die Knie gezwungen. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung.“