Laura Müller ist nun Hauptverdienerin und finanziert Michael Wendler

Vor einem Jahr hätte Michael Wendler (47) das wohl nicht für möglich gehalten: Seine Teenager-Freundin Laura Müller (19) ist momentan die Hauptverdienerin in der Beziehung. Dabei war er der Schlagersänger und sie die Schülerin aus Stendal.

Jetzt tanzt sie als Kandidatin bei „Let’s Dance“ gar nicht mal so schlecht und wirbt als Influencerin auf Instagram für Lippenstifte und Co. und Michael Wendler guckt (erstmal) in die Röhre. In einem Instagram-Livevideo erklärt er: „Wir sitzen hier rum, die Auftritte wurden alle storniert. Ich glaube, 2020 kannste knicken.“

Laura verdient die Brötchen

Wie viele andere Künstler ist auch der Wendler von der Corona-Krise betroffen, viele seiner Auftritte wurden abgesagt und die Einnahmen sind komplett eingebrochen. Gagen in Höhe von mehreren Tausend Euro gehen ihm dadurch flöten.

Zum Glück läuft es dafür bei Laura Müller umso besser und als Influencerin kann trotz Corona weiterhin Haarmasken und Rabattcodes auf Instagram anbieten. Michael muss sich eingestehen: „Jetzt lebe ich eigentlich nur noch von der Kohle von Laura.“