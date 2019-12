Laura Müller: Ist sie schon die perfekte Hausfrau für den Wendler?

Noch vor einem Jahr drückte Laura Müller (19) im beschaulichen Stendal die Schulbank, jetzt lebt sie an der Seite von Schlagersänger Michael Wendler (47) in dessen Villa im amerikanischen Cape Coral. Aus der Schülerin ist eine selbsternannte „TV Personality & Model“ geworden (siehe Insta-Bio).

Wie sorglos das Leben an der Seite vom Wendler ist, präsentiert sie immer wieder auf Instagram. Aber was macht Laura Müller eigentlich den lieben langen Tag in Florida? Wenn sie nicht an ihrer Influencer-Karriere schraubt und Lippenstifte und Haarmasken verscherbelt, dann backt und kocht sie.

Quelle: instagram.com

„Für meinen Traummann“

Erst kürzlich hat sie mit ihrer Stieftochter in spe Adeline (18) Kekse und Plätzchen gebacken. Aber damit nicht genug, nun hat sie für ihren Herzensmann selbstgemachte gebrannte Mandeln gemacht. Auf Instagram schreibt sie: „Für meinen Traummann. Ich liebe es, dir eine Freude zu bereiten.“

Aber nicht nur das, für die Weihnachtszeit hat sie Adeline und ihrem Schatz Adventskalender selbst gebastelt und ließ es sich nicht nehmen, mehrfach und ausdrücklich zu erwähnen, dass sie die erste Frau ist, die Michael Wendler einen Kalender selbst gebastelt hat. Schließlich wollte sie sicher gehen, dass seine Ex Claudia Norberg auch ganz gewiss von dem Seitenhieb mitbekommt…