Laura Müller kann ohne Michael Wendler nicht mehr leben!

Laura Müller hat ihrem Michael Wendler eine Liebeserklärung gemacht. Noch vor kurzem wurde spekuliert, dass der 47-Jährige Sänger seiner Laura bei ‚Let’s Dance‘ vor laufender Kamera einen Antrag machen könnte.

Seine Antwort gab der Sänger schnell RTL: „Ich weiß nicht, wie die Medien darauf kommen. Laura hat wortwörtlich gesagt: Wenn ich sie bei ‚Let’s Dance‘ fragen würde, würde sie nein sagen, weil sie das als privat empfindet.“ Dafür widmete sie ihm vergangenen Freitag den Tanz ‘Dein ist mein ganzes Herz’.

Quelle: instagram.com

Ihre Begründung dafür erläuterte Laura Müller gegenüber ‘RTL’: „Also ich tanze natürlich besonders für Michael diese Woche. Unsere Liebe hat sich in den vergangenen Monaten noch mehr verstärkt. […] Ich habe unfassbares Vertrauen in diesen Mann.“

Emotionaler Post

Ihre Liebe zu dem Musiker verdeutlichte sie jetzt noch einmal in einem bewegenden Post auf Instagram, in dem sie schrieb: „Es gibt nichts Schöneres, als wahrhaftig geliebt zu werden! Das Gefühl, wenn man ohne den anderen nicht mehr leben kann und es nichts Wundervolleres gibt, als morgens gemeinsam aufzuwachen und abends gemeinsam einzuschlafen und zu kuscheln.“

Derweil scheinen die Hochzeitspläne konkreter zu werden, wie der Sänger kürzlich im ‘RTL’-Interview erklärte: „Wir sind auf jeden Fall auf Go! Wenn alles klappt, wird 2020 noch ein wunderschönes Jahr werden. Bevor das aber zum Thema wird, muss der Antrag her. Durch diese turbulenten Zeiten wird die Umsetzung aber schwierig. Es fängt ja schon damit an, dass alle Juweliere zu haben.“ (Bang)