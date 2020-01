Laura Müller stellt klar: Sie war 18, als sie mit Michael zusammen kam

Seit Beginn ihrer Beziehung, beteuern Michael Wendler (47) und Laura Müller (19), dass sie erst zusammen gekommen waren, als Laura bereits Volljährig war. Auf ihrem Instagram-Account verwirrte der Teenager dann mit mysteriösen Posting.

Zu einem Video, dass sie selbst am 15. Januar 2019 gepostet hatte schrieb Laura Müller: „In 15 Tagen ein Jahr her. Wir feiern dieses Jahr schon unser zweijähriges Liebling.“ Zurecht waren die Kollegen der ‚Bild‘-Zeitung da etwas verwirrt und titelten laut: „Liebes-Lüge bei Wendler und Laura?“

Quelle: instagram.com

„Wo ist das Problem“

In ihrem Artikel behaupteten sie, dass Laura erst 17 Jahre gewesen war, als die beiden ein Pärchen wurden. Davon bekam auch die leicht erboste 19-jährige Wind und ließ es sich nicht nehmen, darauf zu reagieren. Auf Instagram schrieb sie: „Michael und ich sind seit Oktober 2018 ein Paar. Ich habe am 30.07.2000 Geburtstag, bin also am 30.07.2018 18 Jahre alt geworden. Heißt also: wir feiern im Oktober 2020 unser zweijähriges. Wo ist das Problem? Das Rosenvideo ist vor knapp einem Jahr online auf meinem Profil gegangen.“ Aha.