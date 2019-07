Laura Müller über ihr 1. Mal: „Meine Vorstellungen wurden getoppt“

Freitag, 12. Juli 2019 08:39 Uhr

Es vergeht kaum ein Tag, an dem Michael Wendler (47) und Laura Müller (18) in beschämender Offenheit nicht aus dem Sex-Nähkästchen plaudern. Total offen berichtet die 18-Jährige von ihrem ersten Sex, den sie mit dem Sänger hatte, denn er ist ihr erster Liebhaber.

Am 23. Juli werden Michael Wendler und Teenager Laura Müller ins „Sommerhaus der Stars“ ziehen, kein Wunder, dass die beiden aktuell so redefreudig sind. Nachdem Laura offenbarte, dass der Wendler ihr erster Sex-Partner ist, erzählt sie nun gegenüber RTL wie ihr erstes Mal denn genau war.

„Jeder hat ja so seine Vorstellung, wenn man noch keinen Sex hatte. Ich kann eben sagen, dass meine Vorstellungen eben getoppt wurden. Also gehe ich davon aus, dass er sehr gut ist“, so die 18-jährige Schülerin.

Es läuft Wendler-Musik

Als wäre das nicht schon genug Informationen, packt das Pärchen über weitere Details aus. Beim Thema Licht an oder aus, sind sich die beiden einig, Laura sagt: „Licht an!“ Bei der Musikauswahl sind die beiden ebenfalls stimmig: „Musik gehört auf jeden Fall dazu“, so der Schlagersänger und gibt zu: „Es kommt auch vor, dass mal ein Titel von mir läuft.“

„Derzeit noch“, erklärt Laura zum Thema Verhütung und Michael ergänzt: „Verhütung muss sein, wenn man sich irgendwann sein Nest gebaut hat, kann das auch mal wegfallen.“ So, so!

Bei Intimbehaarung ist sich das ungleiche Paar jedoch uneinig, Laura mag es glatt und der Sänger berichtet: „Ich mag beides. Es muss nicht 70er-Jahre-Style sein, aber wenn es mal zwei Tage nicht gemacht wurde, dann bin ich keiner der meckert.“ Wäre das also abgearbeitet. Was soll jetzt noch kommen?

Gut, fassen wir zusammen, der Wendler ist laut Frau Müller ein guter Liebhaber, auch für das erste Mal, verhütet wird aktuell noch, während sich die beiden bei voller Deckenbeleuchtung, am besten glattrasiert zu Songs wie z.B. „Sie liebt den DJ“ durch die Betten wälzen.

