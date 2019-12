Laura Müller unter Druck: Altersunterschied zum Wendler doch zu groß?

Seit Beginn ihrer Beziehung müssen Michael Wendler (47) und seine Teenager-Freundin Laura Müller (19) heftig Kritik einstecken, schließlich trennen die beiden ganze 28 Jahre Altersunterschied. Und auch wenn sie stets beteuern, dass ihnen das nichts ausmacht, in vielen Situationen merkt man dann doch, dass Laura erst zarte 19 ist.

In der am Montag ausgestrahlten Folge von „Goodbye Deutschland“ drängt Schlagersänger Michael Wendler die Fachabiturientin aus Stendal dazu, ihr Schulenglisch aufzufrischen. Es begann mit der Aufgabe einen Reifenhändler um eine Drehgenehmigung für den Videodreh zu seinem Song „Einer liebt immer mehr“ zu fragen – auf englisch versteht sich!

„Laura, Du fährst da jetzt hin und fragst, ob wir drehen dürfen! Einfach mal ein Sprung ins kalte Wasser!“, konstruiert der Wendler. Klein-Laura findet diese Idee gar nicht toll, da sie Probleme mit dem Englischen hat. Der Wendler redet dennoch weiter auf sie ein: „Mach einfach einen sexy Move und sag: ‚Bitte, bitte …‘. Dann klappt das schon!“

Geklappt hat es, die beiden dürfen bei dem amerikanischen Reifenhändler das Musikvideo drehen. Das Ergebnis: Nun ja, ist Geschmackssache…

Laura muss oft weinen

Ein weiteres Problem: Michael Wendler findet, dass seine Freundin seine Liedtexte viel zu persönlich nimmt und oftmals endet das in hitzigen Diskussionen. Er erklärt in der Sendung am Montagabend: “Laura ist da sehr emotional, die denkt immer, dass jeder Song entweder für sie oder eine andere Person geschrieben ist.“

Das endet meist sogar in einem Tränenbad, wie er hinzufügt: „Sie fängt dann auch öfter heftig an zu weinen, weil sie denkt, dass jeder dieser Titel genau so passiert ist. Das ist noch ein langer Weg, bis sie da entspannter wird.”

Am Ende des Tages ist sie aber froh, dass ihr “Schatzi” so zufrieden mit ihr ist.