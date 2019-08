Lee Ryan will statt zu heiraten lieber „magische Pilze“ im Wald sammeln

Sonntag, 4. August 2019 16:31 Uhr

Lee Ryan möchte niemals vor den Traualtar treten. Der 36 Jahre alte Sänger und Schauspieler, der mit Jessica Keevil die zwölfjährige Tochter Bluebell und mit Sammi Miller den zehnjährigen Sohn Rayn großzieht, glaubt nicht, der „Heiratstyp“ zu sein.

Dem Magazin ’new!‘ erklärte er, er würde lieber „ein Gelübde gegenüber Mutter Natur“ ablegen, anstatt sich einer Beziehung zu verpflichten. „Ich denke nicht, dass ich der Heiratstyp bin, wenn ich ehrlich bin“, sagte er. „Liebe ist nicht Besitztum. Ich würde eher in den Wald gehen und ein Gelübde gegenüber Mutter Natur ablegen, von der wir abstammen. Und dann kann jeder ein paar Zauber-Pilze mitnehmen.“

Quelle: instagram.com

„Ich habe riesige Fehler gemacht“

Obwohl der frühere Blue-Sänger also nicht viel von dem Konzept der Ehe hält, so weiß er seine vorherigen Beziehungen dennoch zu schätzen und offenbarte, seine Fehler in der Vergangenheit hätten ihm beigebracht, „eine bessere Person zu sein“. Ryan fügte hinzu: „Ich habe riesige Fehler gemacht, aber das hat mir beigebracht, jetzt eine bessere Person zu sein. Beziehungen im Auge der Öffentlichkeit oder jemand berühmtes in einer Beziehung zu sein, das bringt Komplikationen mit sich. Ich habe viel von meinen früheren Beziehungen gelernt, besonders mit der Mutter meines kleinen Jungen.“

Weiter erklärt er: „Es war ziemlich toxisch, als ich mit ihr zusammenkam und es war auch ziemlich öffentlich. Obwohl sie nicht berühmt war, wurde die Beziehung sehr öffentlich. Es war sehr hart und ich wurde als ein absoluter Ar*** dargestellt. Aber jetzt sind wir gewachsen und wir sind die großartigsten Freunde und ich himmele Sammi an. Wir erziehen [ihn] auf die großartigste Weise zusammen.“ Lee war in der Vergangenheit als Womanizer bekannt, betonte aber, dass sich ihm die Mädels heute wegen seines Rufs nicht mehr an den Hals werfen. Das Blatt hat sich also mit der Zeit durchaus gewendet.