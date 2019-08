Lena: „Er ist in einer Beziehung und ich steh da wie ein Spacko“

Dienstag, 13. August 2019 13:32 Uhr

Lena Meyer-Landrut (28) lässt auf Instagram ihrem Unmut freien Lauf. Die sonst so friedliche Sängerin motzt in ihrer Story gegen einen Paparazzi, der sie in einem privaten Moment abgelichtet hat. Lena scheint sehr aufgebracht zu sein.

„Ich kotze mich ja relativ selten in der Öffentlichkeit aus, weil ich auch nicht so viel Negativität raussenden will, aber ich habe gerade so ein beklemmendes Gefühl, das ist so ein Eingriff in meine Privatsphäre“, erklärt Lena Meyer-Landrut in ihrer Insta-Story.

„Ich fand das distanzlos“

Aber was war passiert? „Ich war trainieren, mit meinem Trainer, dem Kevin. Wir sind die Straße runter gelaufen, dann stand da ein Typ mit einem riesigen Teleobjektiv und hat uns fotografiert. Ich war gerade so gar nicht als öffentliche Person unterwegs, ich fand das gerade so distanzlos“, berichtet Lena.

Quelle: instagram.com

Das hat einen bestimmten Grund, denn sie ahnt bereits, dass ihr eine neue Affäre angedichtet werden könnte: „Ich weiß, es gehört zu meinem Job und Leben dazu, aber heute hat es mich irgendwie berührt. Vor allem, wenn ich daran denke, dass aus den Fotos von meinem Trainier und mir von irgendeinem dummen Schmierblatt die nächste Romanze gemacht wird. Er ist in einer glücklichen Beziehung mit einer bezaubernden Frau und ich stehe da wie ein Spacko.“