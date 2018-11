Lena Gercke: Darum ist Onlinedating nichts für sie

Donnerstag, 29. November 2018 11:11 Uhr

Die süße Lena Gercke (30) ist single: Wie sie sich ohne Mann fühlt und warum sie nicht online nach dem Traumpartner sucht, hat sie jetzt verraten.

Lena Gercke spricht zum ersten Mal über ihr Leben als Single und die Suche nach dem richtigen Mann. Im Mai hat sich die Moderatorin von ihrem letzten Freund getrennt, woraufhin in einigen Medien die Vermutung geäußert wurde, sie sei zu ehrgeizig für eine Beziehung. Eine Spekulation, über die sich Lena Gercke im Gespräch mit dem „Deutsche Bahn“-Magazin ärgert:

„Wenn du als Frau selbstständig und ehrgeizig bist und eine Karriere hast, wirst du schnell als karrieregeil abgestempelt. Und das bedeutet im gleichen Atemzug, dass die Karriere das Wichtigste für dich ist. Was es für mich gar nicht ist.“

Sie war nie lange single

Sie sei nun schon länger solo als sonst, verriet sie weiter. „Ich war mein Leben lang in Beziehungen. Immer wenn eine zu Ende war, habe ich kurze Zeit später den nächsten tollen Menschen getroffen.“ Ihre Partner seien stets ihr sicherer Hafen gewesen – „und wenn du auf einmal mit 30 wieder Single und allein bist und so viel Arbeit hast, fragst du dich natürlich, wofür du das machst. Wenn du es mit niemandem teilen kannst.“

Quelle: instagram.com

Optik ist nicht alles

Onlinedating sei nichts für sie, erklärt Gercke. Da gehe es ihr oberflächlich zu: „Es gibt einige Menschen, die mich vielleicht optisch im ersten Moment gar nicht angesprochen hätten, in die ich mich aber trotzdem verliebt habe.“

Quelle: instagram.com

Gercke war die erste Gewinnerin von „Germany’s Next Topmodel“ 2006 und ist heute eines der bekanntesten Models Deutschlands. Auch als TV-Moderatorin ist sie erfolgreich – sie moderiert die Castingshow „The Voice of Germany“ und ab Dezember „The Voice Senior„.