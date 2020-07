Lena Gercke: Seltenes Pärchen-Bild mit Dustin Schöne

Lena Gercke hält ihre Beziehung zu ihrem Freund Dustin Schöne größtenteils aus den Medien fern. Gemeinsame Auftritte sind rar und Pärchen-Bilder auch. Doch ab und zu postet das Model Bilder mit ihrem Dustin.

Lena Gercke und Dustin Schöne erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Baby zusammen und werden in wenigen Wochen erstmals Eltern sein. Nun gab es für ihre Fans und Follower ein neues Liebes-Pic mit Dustin.

Quelle: instagram.com

Sie verkauft Masken

Auf dem Bild trägt Lena Gercke eine selbst designte Maske und Dustin küsst sie liebevoll auf die Wange. Sie weißt außerdem daraufhin, dass sie die selbst kreierten Masken nun auch zum Kauf anbietet.

Das kommt übrigens nicht bei allen gut an und einer kommentiert leicht angesäuert: „Sehe jetzt voller Entsetzen das du Profit aus diesem politischen Kriegszug ziehst. Ich bin entsetzt, so habe ich dich nie gesehen. Doch leider hast auch du deine Seele an den Teufel verkauft.“

Damit hatte Lena wohl nicht gerechnet…