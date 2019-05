Lena Gercke zeigt sich verliebt mit Dustin Schöne

Montag, 27. Mai 2019 09:56 Uhr

Im April machte Lena Gercke (31) ihre neue Liebe öffentlich. Sie postete ein Bild von sich und ihrem Liebsten Dustin Schöne in inniger Umarmung. Sein Gesicht konnte man nicht sehen, bis jetzt. Nun teilte das Model ein neues Liebes-Bild mit ihrem Dustin.

Das Bild entstand in Cannes, dort präsentierte Lena Gercke vor wenigen Tagen ihre neue Kollektion „Le Cote d’Azur“ LeGer by Lena Gercke x About You mit zahlreichen Kollegen und Freunden. Auch Dustin Schöne (33) reiste mit nach Frankreich, hielt sich aber gekonnt im Hintergrund.

Wer ist Dustin Schöne?

Dustin Schöne ist nicht nur der neue Mann an Lenas Seite, sondern von Beruf Werbefilm-Regisseur – verantwortlich für Spots von z.B. Mercedes Benz. Zuvor studierte er BWL in Düsseldorf und war danach als Redakteur tätig. In seiner Freizeit ist Dustin passionierter Angler und zeigt auf seinem Instagram-Kanal stolz seinen Fans.

Quelle: instagram.com

Bevor Lena mit Dustin zusammen kam, war sie für rund zwei Jahre mit Arzt Kilian Müller-Wohlfahrt, Sohn des berühmten Bayern-Arztes

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, zusammen. Davor führte sie eine Beziehung zu Sami Khedira. Bis 2009 war sie mit Ex-US5-Sänger Jay Khan liiert.