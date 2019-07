Leona Lewis: Heiratet sie dieses Wochenende ihren deutschen Freund?

Donnerstag, 25. Juli 2019 14:48 Uhr

Leona Lewis soll Gerüchten zufolge an diesem Wochenende vor den Traualtar treten.Die 34-jährige Sängerin ist seit neun Jahren in einer Beziehung mit dem Choreografen Dennis Jauch.

Nachdem sie ihre Verlobung im November letzten Jahres bestätigt hat, scheint das nächste Kapitel ihres Lebens nun unmitttelbar bevorzustehen. Wie ein Insider wissen will, haben die Musikerin und ihr Liebster vor, dieses Wochenende in Italien den Bund fürs Leben zu schließen.

Hochzeit in Italien?

Der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘ teilte der Wissende mit: „Leona ist total verliebt in Dennis und sie sind beide so aufgeregt, sich an diesem Wochenende trauen zu lassen. Sie sind mit ihren Liebsten für die anstehende Zeremonie nach Italien geflogen und es wurden keine Kosten gescheut.“

Leona Lewis habe monatelang dafür gesorgt, dass alles perfekt für den großen Tag sei und dass möglichst viele Freunde aus Großbritannien und den USA kommen können. Leona wurde 2006 durch die britische Talentshow ‚The X Factor‘ berühmt, aus der sie als Gewinnerin hervorging. Ihren Dennis traf sie schließlich 2010, als er als einer ihrer Ersatztänzer arbeitete.