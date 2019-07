Leonardo DiCaprio: Freundin Camila Morrone wehrt sich gegen Fans

Sonntag, 28. Juli 2019 19:25 Uhr

Leonardo DiCaprios (44) Freundin Camila Morrone (22) wehrt sich gegen Kritik an ihrer Beziehung mit dem Schauspieler. Es ist schon interessant zu beobachten, wie Leonardo DiCaprio älter und älter wird, seine jeweiligen Freundinnen allerdings stets Anfang bis Mitte 20 bleiben.

So auch seine aktuelle Flamme Camila Marrone. Das Model aus Argentinien ist gerade einmal 22 Jahre alt, während der Oscar-Gewinner mit 44 Jahren doppelt so alt ist wie sie. Ein Blinder mit dem Krückstock erkennt, dass sich durch die Dating-History des Schauspielers ein Muster zieht.

Die Argentinierin, die im Januar 2018 erstmals mit Leo gesichtet wurde, will davon aber nichts wissen. Auf Instagram wehrte sie sich nun gegen die anhaltende Kritik mit einem Bild der Hollywood-Legenden Lauren Bacall und Humphrey Bogart, neben das sie schrieb: „Eine Liebe wie diese.“

Quelle: instagram.com

Denn auch dieses Paar trennten rund 25 Jahre voneinander. Der Liebe tat das aber keinen Abbruch. Die Ehe mit zwei gemeinsamen Kindern hielt bis zum frühen Tod des „Casablanca“-Star Bogart im Jahr 1957.

Insta-Story an die Hater

Neben dieser eher indirekten Anspielung, wendete sich Camila Marrone auch ganz konkret mit einer Insta-Story an ihre Hater, die wiederholt bösartige Kommentare zu ihrer Beziehung unter ihren Bildern hinterlassen hatten. Unter anderem, dass sie nur für sein Vermögen mit DiCaprio zusammen wäre.

Sie sagte: “ Guten Morgen Leute. Ich habe gerade einige der Kommentare zu meinen Fotos gelesen. Und oh mein Gott, wie kann man so ausfällig und wütend über das Leben von Menschen werden, die man nicht einmal persönlich kennt. Ich hoffe einfach für diese Menschen, dass sie lernen mit weniger Hass in sich zu leben. Ich wünsche ihnen ihre Zeit und Kraft in etwas anderes zu investieren, denn es fühlt sich so viel besser an ohne Hass im Herzen zu leben.“

Es wird sich zeigen, wie lange diese Beziehung halten wird. Vielleicht wird Camila recht behalten und ihre gemeinsame Liebe hält bis zum Ende von Leos Leben. Oder aber sie endet nach zwei bis drei Jahren wie die meisten seiner Verbindungen in der Vergangenheit.