Leonardo DiCaprios Ex Kelly Rohrbach hat geheiratet!

Leonardo DiCaprios Ex-Freundin Kelly Rohrbach soll frisch verheiratet sein. Die ‘Baywatch’-Darstellerin hat vor wenigen Wochen ihren Verlobten Steuart Walton in Florida geheiratet. Das Paar, das seit zwei Jahren zusammen ist, soll laut ‘TMZ’ bei einer Hochzeit von Freunden mit Eheringen aufgetaucht sein, die sie zuvor noch nicht an den Fingern getragen hatte.

Die 29-jährige Schönheit, die zuvor Leonardo DiCaprio gedatet hatte, war im März zunächst mit einem dicken Verlobungsring gesichtet worden. Schon als das Paar anfing sich zu daten, soll der Unternehmer-Sohn, dessen Familie mehr als 160 Milliarden Dollar auf dem Konto haben soll, seiner Freundin Flugstunden gegeben haben, wie ein Insider damals verriet: „Sie haben vor vier oder fünf Monate angefangen sich zu treffen und er bringt ihr jetzt schon das Fliegen mit seinem Privatjet bei.“

„Ich wollte nicht enttäuschen“

Kelly selbst spielte ihre bekannteste Rolle als C.J. Parker in ‘Baywatch’, bei der sie nach Pamela Anderson in große Fußstapfen treten musste, wie sie selbst in einem Interview zugab: „Ich wollte nicht enttäuschen. Die Rolle der C.J. Parker kennt und liebt jeder und deshalb wollte ich keinen der Fans enttäuschen und ich glaube das haben wir auch nicht. Wir haben es großartig geschafft, eine dramatische TV-Serie in eine Komödie umzuwandeln.“

Ihr Ex-Freund, DiCaprio, konzentriert sich derweil auf das Berufliche. Schon in wenigen Wochen wird er in Quentin Tarantinos neuem Film ‚Once Upon a Time In Hollywood‚ zu sehen sein, der im Jahr 1969 spielt und von dem erfolglosen Schauspieler Rick Dalton handelt, der von ihm gespielt wird, und dessen Stuntdouble Cliff Booth, dargestellt von Brad Pitt. Die beiden suchen in ihrer schweren Zeit bei der Hollywood-Schauspielerin und ihrem Ehemann Roman Polanski, gespielt von Rafat Zawierucha, Rat und Tipps für ihre Karrieren in Hollywood.