Leonardo DiCaprios: Seine Freundin Camila hat genug?

Mittwoch, 31. Juli 2019 22:31 Uhr

Leonardo DiCaprios Freundin Camila Morrone wehrt sich gegen die Hater. Zwischen dem ‚Titanic‘-Star und seiner Liebsten liegen ganze 22 Jahre, doch der Altersunterschied macht den beiden nichts aus.

Hater sehen das allerdings anders, weshalb die 22-Jährige immer wieder mit negativen Nachrichten und Kommentaren auf ihren Social Media-Profilen bombardiert wird. Gerade postete sie ein Bild der Hollywood-Legenden Humphrey Bogart und Lauren Bacall, zwischen denen ebenfalls ein Altersunterschied von 25 Jahren liegt, und schrieb dazu: „Eine Liebe wie diese.“

Quelle: instagram.com

Nur Hass und Häme

Die Kommentare darunter waren aber teilweise so gemein, dass sich das Model gezwungen sah, ein Statement abzugeben: „Guten Morgen Leute. Ich habe gerade einige der Kommentare auf meinem Instagram-Account gelesen und mein Gott, die Leute sind so gemein und voller Ärger auf die Menschen, die sie überhaupt nicht kennen.“

Sie appelliert stattdessen an die Güte im Herzen der Menschen und an weniger schlechte Gefühle. „Ich denke, ich hoffe einfach an diesem Freitag, dass die Leute lernen werden, mit ein wenig mehr Hass zu leben und ihre Zeit und Interessen anders zu investieren, weil sich ein Leben ohne Hass ziemlich gut anfühlt.“