Liam Gallagher: Hat er sich mit Freundin Debbie verlobt?

Es wird angenommen, dass der 46-Jährige Liam Gallagher seiner Freundin Debbie Gwyther (37) während eines romantischen Trips an die Amalfi-Küste in Italien letzten Monat einen Antrag gemacht hat. Seine geliebte Mutter Peggy war angeblich auch bei dem romantischen Augenblick dabei.

Ein Insider hat dem Magazin ‚The Sun‘ in einem Interview Folgendes verraten: „Debbie ist völlig aus dem Häuschen und auch immer noch ein wenig schockiert, dass Liam tatsächlich die große Frage gestellt hat. […] Liam Gallagher rechnet es ihr hoch an, dass sie sein Leben in eine neue Richtung gelenkt hat und ist sehr dankbar, dass sie an seiner Seite geblieben ist. Peggie ist beinahe vor Freude geplatzt, als sie bei dem Antrag dabei sein durfte und akzeptiert seine Beziehung mit Debbie voll und ganz.”

Quelle: instagram.com

Außerdem wurde berichtet, das Paar würde planen, sich das Ja-Wort nächstes Jahr zu geben und Liam möchte auf jeden Fall seine Kinder an dem großen Tag dabeihaben. Angeblich plant Debbie, die selbst noch nie verheiratet war, bereits die Hochzeit von ihr und Liam, mit dem sie seit sechs Jahren zusammen ist.