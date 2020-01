Liam Hemsworth: Hier knutschend mit Gabriella Brooks gesichtet

Liam Hemsworth (30) scheint es mit seiner neuen Flamme Gabriella Brooks (21) ernst zu meinen. Die beiden wurden am Sonntag zusammen am Strand von Byron Bay gesichtet, wo sie einen entspannten Tag am Meer verbrachten.

Dabei machten Schauspieler Liam Hemsworth und Gabriella Brooks kein Geheimnis daraus, wie gern sie sich haben. Auf den neuesten Bildern wurde geflirtet, gekichert und sogar geknutscht – völlig ungeniert. Es scheint, als wollen sich die beiden nicht mehr verstecken.

Sie lernte seine Eltern kennen

Schon seit Wochen sollen sich der Schauspieler und das Model treffen, im Dezember hat sie sogar seine Eltern kennengelernt. Ob es jetzt echt erst wird? Offiziell bestätigt wurde die Beziehung der beiden noch nicht, doch Bilder sagen bekanntlich mehr als Tausend Worte.

Im Dezember 2018 heiratete Liam seine Langezeit-Freundin Miley Cyrus, nach nur wenigen Monaten gaben sie die Trennung bekannt. Einen Grund zum Feiern hat der Australier heute trotzdem, er feiert seinen 30. Geburtstag.