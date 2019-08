Liam Hemsworth: Ist sie seine Neue?

Hat Liam Hemsworth (29) schon eine neue Frau an seiner Seite? Erst wenige Tage ist es her, dass Miley Cyrus (26) und Liam ihre endgültige Trennung bekannt gaben, nachdem sie erst vor rund acht Monaten geheiratet hatten.

Direkt nach der offiziellen Bekanntgabe knutschte Miley Cyrus bereits mit einer Frau in Italien auf einer Yacht, wurde mit besagter Kaitlynn Carter auch schon beim Spaziergang in Los Angeles gesichtet. Carter ist die Ex von Schauspieler Brody Jenner. Nun gibt es aber auch Gerüchte, dass Liam Hemsworth mit einer Frau gesehen wurde: Schauspielerin Isabel Lucas.

Sie ist die Ex von seinem Bruder

Das pikante an der Sache: Isabel Lucas war zuvor etwa drei Jahre mit seinem Bruder Chris Hemsworth liiert. Spielt da etwa jemand Bäumchen wechsel dich? Ein Insider sagte gegenüber der „Woman’s Day“:

Quelle: instagram.com

„Sie ist zurzeit in Europa und fühlt sich deshalb schlecht, ist aber extra nach Australien geflogen, als es Liam richtig mies ging. Außerdem texten die beiden. Sie sind ziemlich gute Freunde geworden. Sie ist da, um ihn abzulenken, und sie ist eine exzellente Ratgeberin. Liam ist gerade in Byron Bay bei Chris. Isabel bewegt sich dort in denselben sozialen Kreisen und sie haben etwas Zeit zusammen verbracht.“

Geht da nun wirklich mehr?