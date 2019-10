Liam Hemsworth: Wie ernst meint er es mit Maddison Brown?

Erst vor wenigen Wochen gaben Miley Cyrus (26) und Liam Hesmworth (29) nach nur acht Monaten Ehe ihre Trennung bekannt. Miley turtelte seitdem schon fleißig herum und auch Liam wurde mit einer Neuen gesichtet.

Bei ihr handelt es sich um die Schauspielerin Maddison Brown (22), mit ihr schlenderte Liam Hemsworth händchenhaltend durch die Straßen. Offiziell ein Paar sind die beiden nicht, doch die Bilder sprechen eine eindeutige Sprache: Maddison und Liam mögen sich sehr gern.

„Er ist interessiert“

Das bestätigte auch ein Insider gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Sie kennen sich noch nicht lange, aber sie verstehen sich sehr gut. Sie sind beide Australier, lieben den Strand und sind Schauspieler, das verbindet sie.“

Auch wenn die beiden sich schon in der Öffentlichkeit zusammen zeigen und kein Geheimnis daraus machen, wie anziehend sie sich finden, will sich Liam nach der Liebes-Pleite mit Miley mit einer neuen Freundin Zeit lassen. Die Quelle fügt hinzu: „Er lässt sich Zeit! Es hat ja schon in der Öffentlichkeit gegenseitige Liebesbekundungen gegeben, er ist definitiv interessiert.“

Währenddessen bandelt Miley Cyrus mit Cody Simpson an. Bestätigt wurde auch diese Beziehung nie offiziell, doch offensichtlich verbringt die Schauspielerin und Sängerin aktuell sehr viel Zeit mit dem 22-jährigen.