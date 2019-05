Liam Payne datet dieses Topmodel in Berlin

Mittwoch, 1. Mai 2019 21:36 Uhr

Das ging jetzt aber schnell… Anfang des Monats wurde bekannt, dass es zwischen Liam Payne und Topmodel Naomi Campbell schon wieder aus ist – nach nur vier Monaten angeblicher Beziehung.

Doch jetzt scheint es, als würde Liam Payne sein Herz schon wieder verschenkt haben und zwar erneut an ein Supermodel. Die Britin Stella Maxwell soll die neue Flamme des Sängers sein. Und auch sie ist noch nicht lange Single. Erst im Dezember trennte sie sich von Hollywood-Schauspielerin Kristen Stewart.

Der 25-Jährige ist im Moment in Berlin und wurde dort mit dem Victoria’s Secret Angel gesichtet.

Quelle: instagram.com

Liam und Stella gingen zwar separat im Grill Royal essen, beschlossen dann jedoch, sich an einen Tisch zu setzen, an dem sie mit ein paar anderen Freunden trafen. Das Paar wirkte laut der „Daily Mail“ sehr vertraut miteinander, während sie sich beim Abendessen unterhielten. Liam soll sogar ganz verliebt seinen Kopf in die Hand gestützt und seine blonde, bildhübsche Dinner-Begleitung regelrecht angestarrt haben.

Eine Quelle sagte gegenüber der „Sun“: „Sie sind beide gleich alt und passen durch ihre Erfahrungen im Showbiz zusammen. Der Insider fügte hinzu: „Sie konnten beim Abendessen gar nicht ohne einander und hatten eindeutig eine gute Zeit. Wer weiß, wohin das führen könnte?“