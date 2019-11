Liam Payne: Datete er eine Minderjährige?

Erst seit kurzem sind Liam Payne (26) und seine Freundin Maya Henry (19) ein Paar, zeigten sich aber auch schon einigen Veranstaltungen zusammen. Sie ist rund sieben Jahre jünger als der Sänger, doch das scheint kein Problem zu sein.

Nun kam ein Fan von Liam Payne um die Ecke und behauptete, er hätte Maya Henry bereits getroffen, als sie noch 17 Jahre und somit minderjährig war. Auch behauptet der Fan, dass Henry noch zu Schule gehen würde.

Sie ist 19

Eine ganze Zeit lang schaute sich Liam die Vorwürfe an, doch irgendwann platzte ihm anscheinend der Kragen und er antwortete einem Fan via Twitter zu den Gerüchten, er schrieb: „19, glaubt nicht alles was ihr im Internet lest.“ Hinzu fügte er ein genervtes Emoji.

Wie auch immer, strafbar wird sich Liam Payne in keinem Fall gemacht haben, sofern sie über 16 Jahre alt ist und schließlich sollte er wissen, wie alt seine eigene Freundin ist. Zuvor war der Sänger mit der zehn Jahre älteren Sängerin Cheryl Cole liiert. Die könnte immerhin die Mutter von Maya Henry sein.