Liam Payne: So denkt er wirklich über seine Ex Cheryl

Liam Payne lobte seine Ex-Partnerin Cheryl, die seiner Meinung nach eine „großartige“ Mutter ihres gemeinsamen Sohnes Bear ist. Der 26-jährige Star dankte der 36-jährigen Prominenten und seiner eigenen Mutter Karen Payne am Muttertag (22. März) dafür, dass sie die besten Mütter sind, die er sich nur wünschen kann.

Der Vater erklärte: „Heute ist ein besonderer Tag, danke an 2 ganz besondere Damen und an einen ganz besonderen kleinen Mann… Frohen Muttertag an Mama und Cheryl, ihr seid die besten Mütter, die sich Bear und ich nur wünschen können.“

„Ich kann es nicht fassen!“

Und weiter: „Danke dafür, dass du mich richtig erzogen hast und danke an Cheryl dafür, dass sie meinem Sohn alle Liebe der Welt zeigt.“

Liam feierte gleich zwei besondere Anlässe, da sein Sohn an diesem Tag drei Jahre alt wurde. Der Künstler fügte hinzu: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, kleiner Mann! 3 Jahre alt bist du schon, ich kann es nicht fassen.“

Und weiter: „Es ist großartig, dir beim Aufwachsen zuzusehen und du überraschst mich ständig.“ Cheryl verriet über ihre Story auf Instagram, dass Bear aufgrund der globalen Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr zu keiner Geburtstagsparty einlud.