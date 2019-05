Lilly Becker über ihr Singleleben: „Ich habe viel Spaß“

Samstag, 11. Mai 2019 10:56 Uhr

Vor einem Jahr trennten sich Lilly (42) und Boris Becker (51), seitdem geht Lilly allein durchs Leben. Doch anstatt Trübsal zu blasen, genießt sie ihr Singleleben. Sie zeigt sich selbstbewusst auf Events und scheint völlig aufzublühen.

Gegenüber RTL sagt sie zu ihrem Singleleben: „13 Jahre mit demselben Mann, ein Kind un neun Jahre verheiratet. Das ist lang. Und jetzt ist es auch gut, dass ich meine eigene Zeit für mich habe. Aber ich habe keinen Boyfriend.“

„Ich habe Spaß“

An Angeboten dürfte es bei Lilly Becker nicht mangeln, mit Sicherheit gibt es viele Männer, die die schöne 42-jährige gerne näher kennen lernen würden. Auch sie selbst wäre bereit für einen neuen Mann in ihrem Leben und fügt hinzu:

Quelle: instagram.com

„Aber natürlich, ich habe auch viel Spaß auf Instagram. Slide you DM, DM steht für Direct Message. Ich habe viel Spaß damit. Viele Leute kommen in meine DMs, auch Frauen. Ich habe Spaß.“ Wie genau Lilly das meint, ließ sie nicht durchblicken. Jedoch stehen die Chancen anscheinend hoch, dass Lilly zurück schreibt, wenn ein netter Mann sie via Instagram kontaktiert. Also ran, Jungs!