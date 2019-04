Lilly Becker: „Wenn ich bis 44 nicht schwanger bin, akzeptiere ich es“

Montag, 29. April 2019 14:27 Uhr

Lilly Becker (42) hat ein privates Geständnis gemacht. Sie wünscht sich noch ein Kind. Gemeinsam mit ihrem Ex Boris Becker hat sie Söhnchen Amadeus (9). Doch das Model kann sich gut vorstellen, noch weitere Kinder zu bekommen.

In den vergangenen Tagen urlaubte Lilly Becker in Kroatien, folgte einer Einladung von Cathy Hummels, die zum Mädels-Wochenende mit Yoga und Co. einlud. Mit dabei waren andere Promi-Muttis wie z.B. Sarah Lombardi.

Hat sie Baby-Fieber?

Sarah hatte Söhnchen Alessio dabei, mit dem verstand sich Lilly besonders gut. Wurde bei ihr Baby-Fieber geweckt? Gegenüber der „Bild“-Zeitung sagt sie: „Ich wünsche mir noch ein Kind. Für meinen Sohn! Er möchte so gerne ein großer Bruder sein. Wenn ich bis 44 Jahre nicht wieder schwanger bin, akzeptiere ich es.“

Quelle: instagram.com

Das Problem ist nur: Seit ihrer Trennung von Boris Becker ist Lilly offiziell Single. Und wenn sie bis 44 erneut schwanger werden will, muss sie sich ranhalten, am 25. Juni feiert sie bereits ihren 43. Geburtstag. Sie ergänzt jedoch: „Ich suche nicht nach einem Mann, der ein Baby möchte, aber toll wäre es schon.“