Lindsay Lohan ist mal wieder Single: „Wir haben heute Schluss gemacht“

Lindsay Lohan (33) hat wohl kein Glück in der Liebe. Eine aktuelle Beziehung wurde zwar nie offiziell bestätigt, dafür teilte die Schauspielerin nun mit, dass sie wieder Single sei. Seit Monaten wird bereits spekuliert, ob sie mit dem Kronprinzen von Saudi Arabien, Mohammad bin Salman, zusammen sein könnte.

In einem Interview mit der australischen Radioshow „The Kyle and Jackie O Show“ verriet sie nun: „Ich habe jemanden getroffen, aber wir haben heute Schluss gemacht.“ Um wen es sich dabei handelt, darum hat Lindsay Lohan ein großes Geheimnis gemacht.

Quelle: instagram.com

Sie flirtete mit Liam Hemsworth

Doch „Page Six“ berichtete, dass sich Lindsay von bin Salman mit teuren Geschenken überhäufen ließ und in seinem Privatjet durch die Gegend jettete. Ein Sprecher bestätigte, dass die beiden sich „vor einem Jahr auf einem Formel Eins Grand Prix Rennen getroffen haben“.

Also hofft Lindsay immer noch auf die große Liebe, scheint aber ein Auge auf Neu-Single Liam Hemsworth geworfen zu haben. Sie flirtete ihn massiv unter einem Instagram-Bild an und ließ durchsickern, dass sie ihn gerne treffen würde. Der löschte das besagte Bild kurzerhand wieder – das Interesse seinerseits scheint also weniger groß gewesen zu sein.