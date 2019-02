Lindsay Lohan: Jetzt spricht der Online-Lover ihrer Mutter

Donnerstag, 14. Februar 2019 10:54 Uhr

Dina Lohans geheimer Verehrer hat sich zu Wort gemeldet. Die Mutter von Lindsay Lohan überraschte kürzlich bei der US-Version von ‚Promi Big Brother‘ mit der Aussage, dass sie einen Mann heiraten wolle, den sie noch nie persönlich getroffen habe.

„Ich rede seit fünf Jahren mit ihm, und das jeden Tag. Und viel. Ich habe das Gefühl, ihn zu kennen“, offenbarte sie. Ihre Tochter war nur eine von vielen, die daraufhin ihre Sorge äußerten, dass die 56-Jährige einem Online-Betrüger aufgesessen sei.

Quelle: instagram.com

„Ich bin der einzig Wahre“

Nun meldet sich der Mann namens Jesse Nadler jedoch persönlich zu Wort. Gegenüber der Kolumne ‚Page Six‘ der Zeitung ‚New York Post‘ beteuert er: „Ich bin ein guter Kerl. Ich bin der einzig Wahre. Allein der Gedanke, dass Leute mich für einen Online-Betrüger halten, wenn jeder mich kennt und weiß, wie hart ich arbeite und wie sehr ich Frauen und Mütter respektiere – es bringt mich einfach um.“

Quelle: instagram.com

Dinas Ex-Mann Michael Lohan kam Jesse zu Hilfe und bestätigte den Wahrheitsgehalt seiner Aussage: „Ich denke nicht nur, dass er der Mann ist, ich weiß dass er der Mann ist“, erklärt er. Michael sei froh, dass die TV-Darstellerin wieder in festen Händen sei: „Wenn es das ist, was sie will, dann gebe ich ihr meinen Segen. Ich denke, dass sie jemanden braucht. Es wird mich endlich entlassen. Ich will ihre Rechnungen nicht mehr zahlen. Wenn sie so sehr in ihn verliebt ist, zolle ich ihm alle Anerkennung auf der Welt.“