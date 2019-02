Lindsay Lohan’s Mutter will Internet-Lover heiraten

Freitag, 8. Februar 2019 10:28 Uhr

Dina Lohan will einen Mann heiraten, den sie noch nie persönlich getroffen hat. Die Mutter von Lindsay Lohan nimmt derzeit an der US-Version von ‚Promi Big Brother‘ teil und hat in der Show einige pikante Details aus ihrem Privatleben enthüllt.

„Ich kann es nicht erwarten, euch von diesem Typen zu erzählen. Ich rede seit fünf Jahren mit ihm, und das jeden Tag. Und viel. Ich habe das Gefühl, ihn zu kennen. Kennt ihr die Situation, wenn ihr mit jemandem telefoniert und das Gefühl habt, ihn zu kennen? Es ist persönlich. Er ist real. Ich schwöre, es ist verrückt. Aber ich werde ihn heiraten. Es ist wirklich, wirklich wahr. Ich rede mit seiner Mutter“, offenbarte die 56-Jährige.

Quelle: instagram.com

Ihre Container-Mitbewohner Kandi Burruss, Tamar Braxton und Natalie Eva Marie äußerten daraufhin ihre Sorge um Dina. Sie befürchten, dass sie einem Online-Betrüger aufsitzen könnte, da ihr Verehrer angeblich kein Smartphone besitze, das für Videogespräche geeignet sei. Die Blondine verteidigte ihre Beziehung jedoch und will von den Warnungen nichts wissen. „Es ist real. Manche Leute benutzen einfach keine iPhones“, winkte sie ab.