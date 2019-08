Lisa Marie Presley will über ihre Ehe mit Michael Jackson auspacken?

Freitag, 2. August 2019 08:10 Uhr

Lisa Marie Presley könnte als Autorin Großes planen. Zwei Jahre lang waren die Tochter von Elvis Presley und der mittlerweile verstorbene ‘King of Pop’, Michael Jackson, verheiratet. Eine Zeit, in der die Sängerin eine Menge erlebt hat.

Diese Erlebnisse könnte sie jetzt in einem Buch verewigen. Denn wie das Portal ‘Page Six’ mitteilt, arbeitet Presley angeblich an einem Enthüllungsbuch. So wolle sie „schockierende Details“ veröffentlichen – allerdings nicht nur über Jackson, sondern auch ihren berühmten Vater Elvis. Dadurch würde es „ein völlig neues Verständnis bezüglich Elvis liefern“.

Der Verlag ‘Gallery Books’ soll sich die Rechte bereits gekauft haben.

Jackson mit zwei Frauen verbandelt?

Erst vor wenigen Monaten war Jackson wieder in die Schlagzeilen geraten, weil James Safechuck und Wade Robson ihm in der HBO-Dokumentation ‚Leaving Neverland‘ sexuellen Missbrauch von Kindern vorgeworfen hatten. Kurz darauf verteidigte ihn aber sein früherer Bodyguard, Bill Whitfield, in der ‚Hidden Truth Show with Jim Breslo‘. Darin betonte er, lediglich mitbekommen zu haben, dass „Jacko“ regelmäßig „Zeit“ mit „zwei bestimmten Frauen“ verbrachte. „Ich werde mich nicht zu all seinen sexuellen Verhaltensweisen äußern“, erklärte der Bodyguard. „Ich bin mir bewusst, dass er Zeit mit Frauen verbrachte. Was er mit diesen Frauen machte, ist eine andere Geschichte. Ich bin mir darüber bewusst, dass er Zeit mit zwei bestimmten Frauen verbrachte […]“

Presley war Mitglied von Scientology und vier Mal verheiratet. 2006 heiratete sie den Musiker und Produzenten Michael Lockwood. Mit ihm hat sie zwei Kinder. Aus der Ehe mit Schauspielers Danny Keough ging die 1989 geborene Modeltochter Riley Keough hervor.