„Love Island“: Hat Paco die Nacht bei Gerda Lewis verbracht?

22.04.2021 13:33 Uhr

Was geht da zwischen Ex-"Love Island"-Kandidat und Ex-"Bachelorette" Gerda Lewis? Es scheint so, als habe die hübsche Blondine ein Auge auf den Tattoo-Fan geworfen.

In der diesjährigen „Love Island“-Staffel avancierte Paco Herb, obwohl er erst später als Granate hinzu kam, schnell zum absoluten TV-Liebling. Kein Wunder, dass er die Show, gemeinsam mit seinem Couple Bianca Balintffy, für sich entscheiden konnte.

Gründe für Aus bei Paco und Bianca?

Auch danach zeigten sich Paco und Bianca immer wieder zusammen, doch am Ende reichte es nicht für eine Beziehung. In einem Statement gaben sie bekannt, dass sie fortan getrennte Wege gehen werden.

Über die genauen Gründe schwiegen sie sich aus: „Bianca und ich haben uns nach dem ganzen Chaos getroffen und konnten uns aussprechen. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir einen besonderen Teil unserer Privatsphäre privat lassen“, schreibt Paco auf Instagram.

Was geht zwischen Paco und Gerda Lewis?

Hat es einfach im wahren Leben doch nicht so sehr gefunkt wie auf der Liebes-Insel und hat es doch einen anderen Grund. Einen sehr blonden, sehr attraktiven und sehr langbeinigen Grund?

Denn Paco wurde tatsächlich mit der Ex-„Bachelorette“ Gerda Lewis gesichtet. Gemeinsam tauchten sie in der Story von Influencerin und Gerda-BFF Asena Neuhoff auf. Kurze Zeit später war diese Story aber wieder gelöscht.

Hat Paco bei Gerda geschlafen?

Es scheint aber so, als würden die beiden sich weiterhin treffen, denn nun sollen sie wieder zusammen gesichtet worden sein. Wie die Seite „Promiwood“ berichtete, wurde Paco dabei gesehen, wir er mit einer Tasche in die Kölner Wohnung von Gerda Lewis ging.

Auch am darauffolgenden Tag soll sein Auto immer noch vor ihrer Wohnung gestanden haben. Zufall? Oder bahnt sich da wirklich etwas zwischen den beiden an?

Beide sind Single

Wie die Seite außerdem berichtete, soll Gerda schon während der „Love Island“-Staffel ein Auge auf den muskulösen Paco geworfen und ihr Interesse an ihm bekundet haben. Schaut man sich ihren Ex Melvin Pelzer an, fällt Paco eindeutig in ihr Beuteschema.

Offiziell ist Gerda Solo und auch Paco ist nach der Trennung von Bianca wieder auf dem Single-Markt. Ein hübsches Paar würden die beiden auf jeden Fall abgeben. Mal schauen was die Zukunft bringt, wird es bald statt Team Bianco ein Team Perda geben?

(TT)