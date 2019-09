„Love Island“: Lautstarker Streit unter den Mädels wegen Amin

Tag 11 bricht bei „Love Island“ an. Denise Laune ist im Keller und sie steckt damit die anderen Islander an. Höchste Zeit sie darauf hinzuweisen, finden die Mädels. Darauf angesprochen, geht die Kölnerin so richtig an die Decke.

In ihren Augen haben sich die Mädels das selber eingebrockt. Schließlich haben sie ihr Couple Amin aus der Villa gewählt. Die Mädels lassen sich das nicht gefallen und kontern lautstark zurück. Zum Glück beruhigen sich die aufgebrachten Gemüter wieder etwas und Denise verbringt ein harmonisches Date im Orangenhain mit ihrem neuen Couple Aleks.

Bei der heutigen Challenge können die Islanderinnen gleich vier Titel ergattern: „die Klügste“, „die Ehrlichste“, „die Schönste“, „die Heißeste“. Die Jungs haben vier Medaillen für die jeweilige Kategorie zu vergeben. Nicht alle Mädels sind jedoch einverstanden mit der Wahl der Männer. Lisa fühlt sich nach der Challenge als „hässliches Entlein“ und muss getröstet werden. Samira dagegen hat in fast allen Kategorien ordentlich abgesahnt und geht als klare Gewinnerin aus der Challenge.

Aleks kassiert einen Korb

Partytime auf „Love Island“: Passend zum Motto „Discofever“ haben sich die Islander alle schick gemacht und genießen die gelöste Atmosphäre. Für Neuzugang Aleks verläuft der Abend nicht ganz nach Plan.

Trotz des schönen Dates am Nachmittag gibt ihm sein Couple Denise einen Korb. Der smarte Ingenieur lässt sich davon nicht aus dem Konzept bringen und startet mutig einen Flirtversuch bei der hübschen Samira. Angetan erwidert die Hamburgerin seine Avancen und genießt die Aufmerksamkeit. Mit Argusaugen verfolgt Samiras Couple, der temperamentvolle Yasin, das Geschehen aus der Ferne. Wie wird der attraktive Sporttrainer mit der Situation umgehen?

