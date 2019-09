„Love Island“: Melissa will Danilo, doch der denkt nur an Dijana

Tag 9 bei „Love Island“ ist angebrochen und die Gefühle bei den Islandern spielen komplett verrückt. Die süße Melissa ist auf Angriff gepolt: Ihre liebevolle Kuschel-Attacke am Morgen hat den charmanten Italiener Danilo beeindruckt. Er spricht von einer Weltpremiere, da Melissa zum ersten Mal auf ihn zugekommen ist.

Allerdings gesteht er seinem Bro, dem temperamentvollen Yasin, dass er Dijana einfach nicht aus seinem Kopf bekommt. Die beiden ahnen nicht, dass sie eine unfreiwillige Zuhörerin haben: die kölsche Frohnnatur Denise. Wird sie das Männergeheimnis für sich behalten?

Die hübsche Blondine Lisa hat das Single-Dasein auf der Liebesinsel satt und geht bei Granate Sidney in die Flirt-Offensive. Das attraktive Model ist nicht abgeneigt und die beiden nähern sich an. Auch Adonis Philipp hat den Jagdtrieb der sonst so schüchternen Lisa geweckt und zeigt sich von ihren Flirtversuchen angetan. Große Trauer in der Villa: Dennis, der freiheitsliebende Weltenbummler, hat sich bei seinem morgendlichen Workout eine Verletzung am Fuß zugezogen und muss „Love Island“ aus gesundheitlichen Gründen leider verlassen.

Ricarda und Mischa dürfen in Privat-Suite

Kurz nach seinem Auszug sendet er den Islandern eine Videobotschaft und einen Abschiedsgruß. Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe: Die Islander brechen in Tränen aus und suchen gegenseitig Halt in innigen Umarmungen. Die Trauer um den unvorhergesehenen Auszug von Dennis ist groß. Als Gruß an den beliebten Islander tragen am Abend alle seine Hemden.

Eine neue Nachricht sorgt bei den Islandern für eine willkommene Abwechslung. Sie dürfen entscheiden für welches Couple sich die Türen der Privat-Suite erneut öffnen. Die Wahl fällt einstimmig auf Mischa und Ricarda.

Voller Vorfreude stürmt das Model das Ankleidezimmer und sucht sich die schönsten Dessous heraus. Währenddessen wird der muskulöse Mischa von den Jungs frenetisch gefeiert, wie einen König tragen sie ihn gemeinsam durch den Garten. Wie nah wird sich das Couple in dieser Nacht kommen?

