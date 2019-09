„Love Island“: Ricarda und Mischa gehen auf Tuchfühlung

„Love Island“ beginnt nun endlich Fahrt anzunehmen. Noch haben die Islander die Qual der Wahl und bei so vielen nackten und knackigen Körpern, ist die Auswahl nicht einfach. Vor allem Danilo ist hin und hergerissen, welche Dame er denn nun gut findet. Wir verraten was es heute Abend so an Tralala zu sehen gibt.

Danilos Gefühlswelt ist komplett durcheinander. Der charmante Italiener findet „Granate“ Dijana plötzlich ganz gut, obwohl er doch seit gestern mit Asena zusammen ist und sich ganz ursprünglich ja für die süße Melissa entschieden hatte. Am liebsten würde er sich seine Traumfrau basteln…

Wie weit werden Mischa und Ricarda gehen?

Zudem sorgt eine Nachricht für Aufruhr: Ein neuer Islander ist auf dem Weg in die Villa. Der muskulöse Amin aus Köln (wir kennen ihn aus ‚Temptation Island‘) entführt Asena und Samira auf ein Date. Bei wem kann der Geschäftsmann punkten? Zurück in der Villa sucht die verlockende Samira weiter das Gespräch mit dem Neuzugang.

Währenddessen glaubt Yasin, Samiras Plan zu durchschauen. Spricht sie etwa nur mit Amin, um den Sporttrainer eifersüchtig zu machen? Die lockige Schönheit ist schließlich selbst sehr eifersüchtig und temperamentvoll. Auch bei Yasin fängt es an zu brodeln. Platzt ihm der Kragen?

Bei all dem Chaos versuchen die anderen Islander Erik und Lisa miteinander zu verkuppeln. Ob sie damit Erfolg haben? Zwei Turteltäubchen schweben weiterhin auf Wolke Sieben: Ricarda und Mischa gehen auf Tuchfühlung. Aber wie weit werden sie gehen?

„Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ heute um 22:15 Uhr auf RTL II.