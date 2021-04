„Love Island“: Sind Greta und Fynn jetzt ein Paar?

19.04.2021 14:55 Uhr

Vom ersten Tag an waren Greta und Fynn DAS Traumpaar bei „Love Island“. Mittlerweile ist die Kuppel-Show zu Ende und die beiden machen da weiter, wo sie in der Villa aufgehört haben.

Bei „Love Island“ geht es darum, in einer Villa voller paarungswilliger Singles seinen Traumpartner zu finden. In der vergangenen Staffel hat das zumindest bei zwei Teilnehmern geklappt: Greta (21) und Fynn (23). Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat es „Team Feta“ bis ins Finale geschafft. Während das Sieger-Couple Bianca und Paco mittlerweile wieder getrennte Wege zu gehen scheint, sind die Zweitplatzierten auch im realen Leben und abseits der Kameras unzertrennlich.

Greta allein bei Fynn zu Haus

Nachdem „H&M“-Verkäufer Fynn seine „Perle“ erst vorletztes Wochenende in Frankfurt besucht hat, ist Greta zurzeit bei dem 23-Jährigen in Lüneburg. Das Vertrauen der beiden reicht mittlerweile sogar schon so weit, dass die Industriekauffrau alleine von Fynns Wohnung aus arbeitet, während der Ex-Soldat ebenfalls fleißig ackern ist.

Romantisches Wochenende in Hamburg

Am Samstag ist Team-Feta zudem verliebt und händchenhaltend durch Hamburg geschlendert, was sie ebenfalls bei Instagram gezeigt haben. Sieht ganz danach aus, als würde sich die Romanze zu einer Beziehung entwickeln. Ein süßes Paar sind die beiden allemal. Nicht nur deswegen sind die Fans der beiden davon überzeugt, dass statt Bianco und Paco eigentlich Greta und Fynn den Sieg der Staffel verdient hätten.

Alles Aus zwischen Paco und Bianca?

Die hingegen scheinen nach der Show nicht mehr da anknüpfen zu können, wo sie im Finale aufgehört haben. Nachdem sich das Gewinner-Duo in der letzten Show noch innige Liebesschwüre vorgelesen hat, scheint jetzt wenige Tage später schon wieder alles aus und vorbei zu sein.

Zuletzt haben die Beauty und der tätowierte Muskelprotz jedenfalls gegenüber ihren Followern betont, dass sie die Sache zwischen sich privat halten möchten. Die gemeinsamen Bilder, die sie zuvor gepostet haben, wurden gelöscht und seitdem hat man das Sieger-Couple nicht mehr gemeinsam gesehen.