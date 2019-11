„Love Island“: Vivien will Sidneys Anteil der 50.000 Euro Siegprämie haben?

Es hätte alles so schön sein können: Sidney Wolf und Vivien Michalla gingen als Gewinner und als Traumpaar aus der diesjährigen Staffel „Love Island“ hervor. Nach nur vier Wochen ist die große Liebe aber erloschen und Sidney verkündete das Liebes-Aus auf Instagram.

Danach folgten wüste öffentliche Beschimpfungen von Vivien Michalla, die warf ihrem Ex vor sie verarscht zu haben, sagte bei Instagram: „Ihr habt alle gar keine Ahnung, ihr seht Sydney momentan als den Unschuldigen, könnt ihr gerne machen, ist aber nicht so. Ich habe mich da sehr in ihm getäuscht. Ich habe ihm vertraut, ich dachte wir sind immer ehrlich zueinander. Ich fühle mich verarscht, vom aller feinsten.“

Sie möchte seinen Anteil haben

Ihr Verdacht: Sidney habe es von Anfang an nur auf die Siegprämie abgesehen gehabt die winkt, wenn man als Gewinner aus der Kuppelshow kommt und das sind immerhin 50.000 Euro. Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung sagt sie: „Das kommt mir jetzt alles so vor, als wäre ich nur ausgenutzt worden.“

Sie wird noch konkreter und erklärt: „In der ersten Zeit nach der Show sahen wir uns fast täglich, dann immer weniger. Wenn ich ihn dann fragte, was los sei, war fast nur das Thema, ob das Geld schon da ist. Ich sollte auch immer wieder Druck machen, dass RTL2 endlich überweist. Er dachte wohl, ich bekomme die 50 000 Euro komplett unbewiesen und gebe ihm dann seinen Anteil.“

Nachdem das Geld dann bei beiden auf dem Konto gelandet war, trennte sich Sidney von Vivien und die Verschmähte möchte nun seinen Anteil am Preisgeld haben: „Die habe ich ihm ja sozusagen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen überlassen.“